https://it.sputniknews.com/20211209/mar-nero-militari-francesi-segnalano-un-nuovo-contatto-ravvicinato-tra-i-loro-aerei-e-i-jet-russi-14116143.html

Mar Nero, militari francesi segnalano un nuovo contatto ravvicinato tra i loro aerei e i jet russi

Mar Nero, militari francesi segnalano un nuovo contatto ravvicinato tra i loro aerei e i jet russi

Il ministero della Difesa russo aveva riferito ieri, mercoledì 8 dicembre, che caccia Sukhoi Su-27 erano stati fatti decollare per intercettare e scortare jet... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T14:12+0100

2021-12-09T14:12+0100

2021-12-09T14:12+0100

russia

francia

mar nero

le attività di ricognizione ai confini della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/9352993_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_548489856f0e402ae6d2fc361ae9c707.jpg

Due aerei militari francesi e un aereo cargo per il rifornimento di carburante sono stati rintracciati da una coppia di caccia russi oggi, mentre sorvolavano lo spazio aereo internazionale nel Mar Nero, ha riferito il portavoce delle forze armate francesi, il colonnello Pascal Ianni.Parlando con la Reuters, Ianni ha affermato che gli aerei francesi erano coinvolti in una "missione di ricognizione" della Nato e che svolgevano le loro attività "in conformità con le norme internazionali".L'ufficiale francese ha caratterizzato il volo dei jet russi vicino agli aerei francesi come una "comunicazione strategica" della Russia per indicare la loro presenza nell'area.Il "contatto" è stato il secondo del genere in due giorni. Ieri l'esercito russo ha riferito che i jet Su-27 sono stati fatti decollare per intercettare e scortare i caccia Rafale e Mirage-2000 dell'aeronautica francese, nonché un aereo cargo C-135, mentre volavano verso i confini marittimi russi nel Mar Nero. È stato riferito che i jet russi sono tornati alla base, dopo che gli aerei stranieri si sono allontanati dal confine.Sempre ieri, successivamente, i militari francesi hanno confermato che almeno un Su-27 russo "si è avvicinato e poi ha seguito i nostri aerei per la maggior parte del loro transito sul Mar Nero". I militari hanno sottolineato che "questo contatto si è svolto in modo professionale e senza rappresentare alcun pericolo" e che "questo tipo di situazione è comune" e "non ha ostacolato la missione degli aerei francesi o la libertà di movimento nello spazio aereo internazionale."La Francia si è unita ai suoi alleati della Nato nel rafforzare la presenza nella regione del Mar Nero, in mezzo alle crescenti tensioni tra l'Alleanza Atlantica e la Russia sull'Ucraina. Parigi aveva schierato l'ultima volta una nave da guerra nella regione nel settembre 2020, mentre quest'anno ha effettuato ripetutamente voli di ricognizione nell'area.Mosca ha espresso preoccupazione per le attività della Nato vicino ai suoi confini marittimi, indicando il ripetuto dispiegamento di caccia dell'Alleanza, bombardieri, aerei da ricognizione e droni spia vicino alle frontiere russe. I radar dell'esercito russo rilevano regolarmente la presenza di aerei stranieri e jet vengono fatti decollare per intercettarli quando necessario.

https://it.sputniknews.com/20211208/putin-conflittuale-la-politica-della-nato-sulla-russia-14102383.html

russia

francia

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, francia, mar nero, le attività di ricognizione ai confini della russia