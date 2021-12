https://it.sputniknews.com/20211209/madonna-trans-interrogazione-della-lega-commissione-ue-chiarisca-il-ruolo-dellinfluencer-14120645.html

Madonna "trans", interrogazione della Lega: "Commissione UE chiarisca il ruolo dell'influencer"

L'europarlamentare leghista, Susanna Ceccardi, ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere di fare chiarezza sul ruolo di Riccardo Simonetti, il presunto "ambasciatore" Ue per i diritti Lgbt che si è fatto ritrarre travestito da Madonna "trans".

La Lega presenterà un’interrogazione alla Commissione UE, per chiedere di fare chiarezza sui rapporti che intercorrono fra le istituzioni UE e l’influencer di origine italiana, trapiantato in Germania, Riccardo Simonetti, finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per aver scimmiottato la Vergine Maria sulla copertina del magazine queer berlinese Siegessäule.Lo ha annunciato in una nota l’eurodeputata Susanna Ceccardi, che chiede a Palazzo Berlaymont di spiegare “se vi sia o vi sia stata una collaborazione con l'influencer, e di valutare la possibilità di rimuoverlo dall'eventuale incarico”.Simonetti, sui suoi canali social, si definiva ambasciatore per i diritti delle persone omosessuali al Parlamento europeo. L’Eurocamera, però, ha preso le distanze e, in una nota, ripresa dall’Adnkronos, ha fatto sapere che non esiste una carica di quel tipo e che l’attivista è soltanto un influencer con cui il Parlamento UE collabora."La collaborazione con gli influencer incluso Simonetti, fa parte della strategia di comunicazione del Parlamento europeo. Raggiungere gli influencer e le personalità dei social media permette al Parlamento di raggiungere un pubblico che include, ma non solo, i giovani”, ha spiegato un portavoce del Parlamento, come si legge sul sito Today.“Quella di Simonetti non è stata una provocazione, – ha poi aggiunto l’eurodeputata della Lega - ma un’aggressione nei confronti di quanto abbiamo di più sacro, solo allo scopo di avere soldi e visibilità”.“In futuro, si valutino con maggiore attenzione gli incarichi che vengono dati a influencer e personaggi popolari”, è quindi l’appello della leghista alla Commissione UE.

