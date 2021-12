Lavrov: Usa creano coalizioni situazionali per parlare a nome del mondo

"Al di fuori del quadro dell'organizzazione mondiale (Onu) e di altre strutture universali, creano insieme varie coalizioni situazionali di composizione limitata e assegnano loro arbitrariamente il diritto di parlare e agire per conto dell'intera comunità mondiale", ha detto Lavrov in un discorso ai lettori del think tank del Consiglio per gli affari internazionali della Russia.