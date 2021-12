"Il successore di Angela Merkel", per Politico è Draghi la persona più potente in Europa

https://it.sputniknews.com/20211209/il-successore-di-angela-merkel-per-politico-e-draghi-la-persona-piu-potente-in-europa-14114858.html

Per il quotidiano statunitense il premier italiano, dopo l'uscita di scena di Angela Merkel, si candida a diventare il “leader de facto” dell'Ue.

È Mario Draghi la persona più potente in Europa secondo la tradizionale classifica stilata dal sito di informazione Politico.eu. Il premier italiano supera il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, e pure la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.Ma il portale va oltre. Secondo Politico, Draghi si candida a diventare il successore di Angela Merkel come “leader de facto” dei 27, soprattutto per quanto riguarda gli affari economici.“Gli italiani non sono abituati a vedere i propri primi ministri restare in carica a lungo, ma molti sperano che Draghi sia l’eccezione che confermi la regola”, si legge nel ritratto dedicato al capo di Palazzo Chigi.“Non è allineato a nessun partito” e sta “governando l’Italia da tecnocrate”, va avanti Politico, restituendo al Paese un ruolo da protagonista in Europa. Secondo il quotidiano americano, Draghi ha rimpiazzato la Gran Bretagna nell’equilibrio dei poteri con Parigi e Berlino.Il premier, sottolinea ancora il quotidiano, deve affrontare la sfida delle riforme che dovranno essere portate avanti con i 191 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles per sostenere la ripresa post-pandemia. La fetta di finanziamenti più grande del NextGenerationEU.Tra i punti deboli di Draghi, però, c’è quello di essere un “outsider politico”. Il fatto di non avere un partito di riferimento lo esclude dalle grandi famiglie politiche europee.“Il Parlamento italiano – si legge ancora nel ritratto – potrebbe essere costretto a scegliere fra avere Draghi alla guida del Paese nei prossimi mesi, o al timone dall’alto per la restante parte del decennio”.“Nel frattempo, - conclude l’analisi - l’estrema destra italiana sta crescendo nei sondaggi e minaccia di fare un passo indietro rispetto all’agenda del premier”.

