Il no-vax e no-mask che ferma la Metro di Napoli per quasi un’ora

No-mask e no-vax, un uomo che si rifiutava di indossare la mascherina ha bloccato la Linea 1 della metropolitana di Napoli, causando un ritardo sulla linea di... 09.12.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Per sbloccare la situazione, il personale Anm ha dovuto chiedere l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno allontanato l’uomo e permesso al traffico metropolitano di riprendere intorno alle ore 12:55, riporta Fanpage.La situazione dei trasporti pubblici nel capoluogo partenopeo è resa difficile quest’oggi anche per gli incessanti temporali che si stanno abbattendo sulla città e sulla provincia. Traffico rallentato e ritardi contraddistinguono la giornata.Raffica di multeSul fronte dei controlli, da segnalare che le forze dell’ordine stanno provvedendo a comminare multe ai trasgressori che salgono a bordo dei mezzi pubblici sprovvisti del green pass, o a quanti non rispettano l’uso della mascherina.Si ricorda che in Regione Campania l’obbligo della mascherina all’aperto nei luoghi affollati non è mai stato abolito, neppure durante i mesi estivi.Fanpage segnala 22 persone scoperte senza green pass a bordo dei treni e 127 persone senza mascherina.

