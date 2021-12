https://it.sputniknews.com/20211209/il-financial-times-rivela-la-concessione-di-biden-a-putin-14117542.html

Il Financial Times rivela la concessione di Biden a Putin

Il Financial Times rivela la concessione di Biden a Putin

Per il giornale economico britannico, Biden ha fatto una concessione a Putin, accettando di discutere l'allargamento della Nato. 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T16:53+0100

2021-12-09T16:53+0100

2021-12-09T16:53+0100

russia

usa

nato

vladimir putin

joe biden

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/14087295_0:158:3347:2041_1920x0_80_0_0_35f5472d6371bc9afcad4e26d07271c9.jpg

Il presidente statunitense Joe Biden ha fatto una significativa concessione diplomatica alla Russia, dopo aver annunciato i preparativi per un incontro incentrato sulle preoccupazioni di Mosca in relazione all'espansione della Nato ad est, scrive il quotidiano britannico Financial Times.Le autorità russe, come si legge nell'articolo, vogliono che l'Alleanza Atlantica si impegni a rinunciare ad espandersi verso est.La data dell'incontro "ad alto livello" sarà annunciata verso la fine di questa settimana, ha detto in precedenza l'inquilino della Casa Bianca. Oltre a Russia e Stati Uniti, al vertice parteciperanno almeno quattro "alleati chiave" di Washington. Biden non ha chiarito quali Stati nello specifico prenderanno parte ai negoziati con Mosca.Secondo il presidente americano, i Paesi discuteranno delle preoccupazioni della Russia sulle azioni della Nato.Il 7 dicembre si sono svolti colloqui in videoconferenza tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, durati circa due ore. Durante l'incontro, Putin ha detto al presidente degli Stati Uniti che le "linee rosse" per Mosca sono l'ulteriore avanzata della Nato verso est e il dispiegamento di armi offensive in Ucraina. A sua volta, Biden ha paventato che Washington fornirà ulteriore assistenza militare a Kiev e rafforzerà il fianco orientale della Nato, se in Ucraina ci sarà un'escalation militare per colpa della Russia.Mosca ha più volte negato le accuse di "aggressione", sottolineando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno. Secondo la parte russa, l'Occidente sfrutta le dichiarazioni russofobiche come scusa per schierare maggior equipaggiamento militare della Nato vicino ai confini russi.

https://it.sputniknews.com/20211208/putin-conflittuale-la-politica-della-nato-sulla-russia-14102383.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, nato, vladimir putin, joe biden, financial times