Hillary Clinton in lacrime mentre legge suo discorso di vittoria alle presidenziali 2016

L'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton, candidata dei democratici del 2016 alla Casa Bianca, è scoppiata in lacrime rileggendo il discorso che avrebbe voluto pronunciare se avesse vinto le elezioni presidenziali. La Clinton, nell'occasione, perse a sorpresa contro il repubblicano Donald Trump.La Clinton si è commossa fino alle lacrime nel momento in cui menzionava sua madre Dorothy, che, secondo lei, aveva avuto un'infanzia difficile. Ha notato che sua madre, morta nel 2011, è stata in grado di darle "amore e sostegno sconfinati, che lei stessa non ha mai ricevuto"."Penso a mia madre ogni giorno", ha detto l'ex segretario di Stato, dopo aver aggiunto, ricordando sua madre, che vorrebbe dirle che sua figlia sarebbe diventata il presidente degli Stati Uniti.Clinton ha notato, durante il suo discorso, che non aveva mai condiviso questo discorso con nessuno e non l'aveva mai letto ad alta voce. Ha sottolineato di aver "incontrato donne nate prima che avessero ottenuto il diritto di voto". "Aspettavano questa notte da cento anni", ha aggiunto la Clinton, che, se eletta, sarebbe stata il primo presidente donna nella storia degli Stati Uniti.

