Guardia di Finanza sequestra beni per 7,3 milioni di euro a evasori fiscali

Guardia di Finanza sequestra beni per 7,3 milioni di euro a evasori fiscali

A Roma, la Guardia di Finanza ha scoperto cinque persone che effettuavano dichiarazioni dei redditi infedeli, omettevano di dichiarare e occultavano scritture... 09.12.2021, Sputnik Italia

I cinque sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture e documenti contabili.I giudici hanno inoltre disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di 7,3 milioni di euro.Ad effettuare le complesse e laboriose indagini la compagnia delle Fiamme Gialle di Pomezia e del gruppo di Ostia.L’inchiesta è scattata a seguito di 5 verifiche nei confronti di altrettante cooperative operanti a livello nazionale nel settore delle pulizie.I baschi verdi hanno scoperto che tutte le società cooperative erano riconducibili a un sodalizio che ne pilotava il fallimento, dopo averle spogliate dei rami di azienda, dei contratti e del personale alle dipendenze. Le disponibilità di tali imprese venivano artatamente trasferite a soggetti giuridici di nuova costituzione, facenti capo ai promotori della frode.Dalle indagini è risultato anche il mancato versamento all’Erario di ritenute fiscali e previdenziali, per oltre 500mila euro, relativamente a più di 100 dipendenti.I sequestri sono stati posti in essere a Pomezia (RM), Roma, Latina (RM) ed Ercolano (NA).

