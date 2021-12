https://it.sputniknews.com/20211209/governo-discute-stanziamento-extra-di-18-miliardi--per-acquisto-vaccini-e-farmaci-anti-covid-14124191.html

Governo discute stanziamento extra di 1,8 miliardi € per acquisto vaccini e farmaci anti-Covid

Il Consiglio dei Ministri valuta anche le misure per far fronte al caro bollette. 09.12.2021, Sputnik Italia

Il Governo è orientato ad aumentare i fondi per acquistare vaccini e farmaci contro il coronavirus. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri attualmente in corso a Palazzo Chigi c'è la bozza del decreto "misure urgenti finanziarie e fiscali". Nella bozza è contemplata una spesa di quasi 50 milioni € per pagare gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate nell'emergenza Covid, in particolare in relazione a controlli e presenza sul territorio. Infine il Governo si appresta a valutare misure per far fronte al caro bollette, dovuto al vertiginoso aumento dei prezzi delle risorse energetiche.

