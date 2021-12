https://it.sputniknews.com/20211209/francia-avviera-riforma-di-schengen-durante-presidenza-della-ue-14123824.html

Francia avvierà riforma di Schengen durante presidenza della Ue

La Francia si appresta a riformare la zona Schengen durante la presidenza della Ue, ha affermato il presidente Macron. 09.12.2021, Sputnik Italia

Parigi avvierà la riforma dell'area Schengen poiché l'Europa ha bisogno di difendere meglio i suoi confini esterni, ha affermato il capo di Stato francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa. La seconda priorità è la creazione di un meccanismo per l'assistenza di emergenza ai Paesi di confine in situazioni di crisi. Altro elemento chiave per rafforzare la sovranità dell'Europa per Macron è lo sviluppo della politica di difesa, definendo gli interessi e creando una strategia comune "in un mondo di minacce e rischi".

francia

francia, unione europea, trattato di schengen, emmanuel macron