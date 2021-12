https://it.sputniknews.com/20211209/ex-capo-della-fda-le-vaccinazioni-covid-potrebbero-diventare-comuni-come-le-antinfluenzali-14109251.html

Ex capo della FDA: “Le vaccinazioni COVID potrebbero diventare comuni come le antinfluenzali”

L'ex commissario della Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, ha ipotizzato che agli americani potrebbe venire richiesto di sottoporsi alle... 09.12.2021, Sputnik Italia

Pur ammettendo che la sua sia solo una ipotesi, l’ex dirigente dell'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha rivelato all’agenzia Axios quali sono le sue previsioni per il prossimo futuro, in relazione alla pandemia e alle nuove varianti."Quello che trovo interessante della Omicron è che ci sono alcuni risultati precoci e incoraggianti di persone che non si ammalano particolarmente da questa variante", spiega Hahn.Hahn, specializzato oncologo, questa settimana è stato nominato Direttore generale della Harbinger Health, società in portafoglio della società di capitali di rischio Flagship Pioneering, che ha finanziato Moderna e che ora si sta concentrando sullo sviluppo di esami del sangue semplificati per la diagnosi precoce del cancro.

