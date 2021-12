https://it.sputniknews.com/20211209/draghi-la-pandemia-e-stata-una-grande-sfida-siamo-stati-allaltezza---video-14123040.html

Draghi: ‘La pandemia è stata una grande sfida, siamo stati all'altezza’ - Video

Draghi partecipa con un video-messaggio all'evento a distanza voluto da Joe Biden per rinsaldare tra loro le democrazie del mondo

Secondo Draghi le democrazie sono state efficaci e forti, “abbiamo preservato lo Stato di diritto. Le nostre economie sono in forte ripresa grazie al sostegno senza precedenti fornito dai governi e dalle banche centrali”.Ed estendendo il discorso alla democrazia in Europa, Draghi ha aggiunto:Quindi l’autoelogio per i risultati ottenuti dall’Italia attraverso il G20, tra cui la tassazione unica globale sulle multinazionali, la lotta ai cambiamenti climatici.Il video messaggio integrale di Draghi al Summit for Democracy

