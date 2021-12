https://it.sputniknews.com/20211209/diventera-come-un-raffreddore-la-tesi-sul-covid-del-virologo-dellospedale-di-catania-14123683.html

"Diventerà come un raffreddore". La tesi sul Covid del virologo dell'ospedale di Catania

"Diventerà come un raffreddore". La tesi sul Covid del virologo dell'ospedale di Catania

Bruno Cacopardo, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, scommette che il virus si indebolirà progressivamente nei prossimi mesi "grazie a chi si è vaccinato".

2021-12-09T18:12+0100

2021-12-09T18:12+0100

2021-12-09T18:12+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/14035284_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_d86aba5f6cd8a9355d983fc1bae512eb.jpg

Le prossime varianti del Covid “potrebbero far mutare il virus in senso benevolo fino a farlo diventare un’influenza o un fastidioso raffreddore”. Ad esserne convinto è il professor Bruno Cacopardo, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Il medico, intervistato dal quotidiano La Sicilia, si dice fiducioso sul fatto che il virus possa pian piano endemizzarsi e diventare “meno aggressivo”.“Non escludo che orientativamente tra un paio di varianti potremmo uscire fuori da questa pandemia dai sintomi gravi. Per due motivi: il primo è l’efficacia che deriva dei vaccini che proteggono dalla malattia grave. Il secondo motivo è che noi esperti stiamo riscontrando un virus meno letale. Questi due fattori assieme producono una malattia meno grave”, è la previsione dell’infettivologo.Anche la variante Omicron non lo impensierisce particolarmente: “Dagli studi finora effettuati sembrerebbe più infettiva della Delta, ma meno aggressiva”.“Penso che già tra alcuni mesi – è l’ipotesi del professore - vedremo un procedimento che potrebbe in primis tra febbraio e marzo far stabilizzare l’Omicron in Europa e quindi la variante successiva dovrebbe arrivare entro l’estate ed essere ancora meno aggressiva”.Il medico è convinto, però, che non bisogna abbassare la guardia andando avanti con le terze dosi di vaccino e con l’immunizzazione dei più piccoli: “Serve per tutelare il minore dal long Covid, che non è vero sia sempre così leggero”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia