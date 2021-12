https://it.sputniknews.com/20211209/di-maio-su-scarcerazione-zaki-risultato-raggiunto-mantenendo-canali-aperti-non-chiudendoli-14122666.html

Di Maio su scarcerazione Zaki: Risultato raggiunto mantenendo canali aperti, non chiudendoli

Le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio pronunciate a seguito della scarcerazione condizionale di Patrick Zaki in Egitto. 09.12.2021, Sputnik Italia

Zaki è stato liberato grazie a una costante azione di dialogo con l’Egitto dice Di Maio, che lui stesso ha condotto in prima persona incontrando “il ministro degli Esteri del Cairo tre volte negli ultimi mesi”.Il ministro italiano ha voluto ringraziare anche l’ambasciatore Cantini prima e l’ambasciatore Quaroni, per “l’azione diplomatica di massimo livello” che hanno condotto a Il Cairo con la loro presenza.Zaki dopo la scarcerazione è stato raggiunto a casa dal Corriere della Sera e anche dal Tg1. Alle due testate giornalistiche ha consegnato il suo personale e speciale ringraziamento all’Italia per il supporto ricevuto.Zaki riprenderà presto a studiare all’Università di Bologna grazie alla didattica a distanza, non potendo lasciare l’Egitto perché ancora è aperto contro di lui un procedimento in Egitto.Inoltre nel breve comunicato si aggiunge che “siamo super grati a ogni singola persona che sta attualmente contattando Patrick, ma vorremmo anche chiedere a tutti di dare a lui, alla famiglia e agli amici il tempo tanto necessario per riprendersi e trascorrere del tempo insieme”.

