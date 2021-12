Definito il colore dell'anno del 2022: una tonalità di blu, simbolo di vitalità

https://it.sputniknews.com/20211209/definito-il-colore-dellanno-del-2022-una-tonalita-di-blu-simbolo-di-vitalita-14118411.html

09.12.2021

L'istituto statunitense Pantone ha scelto la nuova tonalità di blu PANTONE 17-3938 Very Peri come colore principale del 2022, riporta il sito web dell'organizzazione.Secondo gli esperti, è diventato un simbolo dello spirito dei tempi e del periodo di transizione che l'umanità sta vivendo.PANTONE 17-3938 Very Peri, una tonalità di blu con sottotono viola e rosso, simboleggia una presenza dinamica, che incoraggia la creatività e un'espressività fantasiosa, ha aggiunto.L'Istituto Pantone ha notato che mentre usciamo dall'isolamento, le nostre idee e i nostri standard cambiano e si aprono nuove opportunità legate alla tecnologie per le persone. "Il design digitale ci consente di abbracciare un mutato panorama di opportunità, aprendoci un mondo virtuale", afferma il sito web.I colori principali dell'anno che sta per concludersi sono stati il ​​grigio intenso (Pantone 17-5104 Ultimate Grey) e il giallo brillante (Pantone 13-0647 Illuminating).

