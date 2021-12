https://it.sputniknews.com/20211209/cina-avverte-i-paesi-del-boicottaggio-diplomatico-delle-olimpiadi-invernali-pagherete-un-prezzo-14121555.html

Cina avverte i Paesi del boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali: "pagherete un prezzo"

Gli Stati Uniti, l'Australia, il Regno Unito e il Canada "pagheranno un prezzo" per le loro "azioni sbagliate", ha affermato il ministro degli Esteri cinese... 09.12.2021, Sputnik Italia

Il ministro ha invitato i quattro Paesi a dimostrare un maggiore spirito olimpico di unità, piuttosto che esasperare tensioni su questo evento.L'Ambasciata cinese in Canada ha condannato l'adesione al boicottaggio, che gli Stati Uniti hanno dichiarato per i Giochi Olimpici di Pechino che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022. In precedenza, il premier canadese Justin Trudeau aveva annunciato che il suo Paese aveva condiviso la scelta del presidente americano Joe Biden.Il Canada, ha sottolineato la missione diplomatica, erode gravemente il principio fondamentale della neutralità politica dello sport, stabilito nella Carta olimpica.Il 6 dicembre, la Casa Bianca ha annunciato che non avrebbe inviato alcuna delegazione di funzionari a Pechino per le Olimpiadi, definendo tale scelta come un "boicottaggio diplomatico", che non impedirà agli atleti americani di prendere parte alle gare. Gli Stati Uniti hanno esortato i propri alleati ad aderire a questo tipo di boicottaggio.L'Ambasciata cinese a Washington ha dichiarato a Sputnik che il suo governo non aveva invitato alti funzionari statunitensi ed era fiduciosa che la decisione di Biden non avrebbe pregiudicato l'organizzazione e lo svolgimento di successo delle Olimpiadi invernali.

