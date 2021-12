https://it.sputniknews.com/20211209/champsions-league-con-un-tiepido-1-0-la-juve-passa-agli-ottavi-chiude-il-girone-al-primo-posto-14108998.html

Champsions League: con un tiepido 1-0 la Juve passa agli ottavi. Chiude il girone al primo posto

La Juve batte per uno a zero il Malmö e si qualifica agli ottavi. Prima nel girone H seguita al secondo posto dal Chelsea, dopo il flop con lo Zenit. I... 09.12.2021, Sputnik Italia

La Juve esce da questo girone H della Champions League pienamente vittoriosa, anche spinta dal pareggio 3-3 ottenuto dallo Zenit, in campo a San Pietroburgo, contro il Chelsea.Il vantaggio dopo appena un quarto d'ora di gioco, al 18'. Kean, di testa, servito dal cross di esterno di Bernardeschi.Tiepido lo scambio di gioco successivo al goal tra le due squadre.Il Malmö fa corpo unico e prova a reagire al goal subìto, ma non riesce.Si sfiora il raddoppio della Juve, quando Bernardeschi sfrutta una giocata del vice Dybala, ma Arthur lascia sfumare il tentativo.Secondo tempo che vede in campo Morata al posto di Dybala.La Juve accende la partita, si fa aggressiva sulla metà campo avversaria.Altro cambio, Cuadrado al posto di Bernardeschi.Altro raddoppio sfiorato. Tre ultime occasioni chiudono il match.Piena vittoria della Juve, che ora vola agli ottavi.Vediamo le pagelle del match:La Juve mette nella storia questa ulteriore classificazione, avvendo ottenuto il primo posto in tutte le ultime quattro edizioni della Champions.

