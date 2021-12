https://it.sputniknews.com/20211209/capo-di-stato-maggiore-russo-definisce-le-notizie-sullimminente-invasione-dellucraina-come-false-14114680.html

Capo di stato maggiore russo definisce le notizie sull'"imminente invasione dell'Ucraina" come false

Settimane prima che i presidenti Putin e Biden avessero una videochiamata il 7 dicembre, per discutere le questioni bilaterali e internazionali più urgenti... 09.12.2021, Sputnik Italia

Il capo di stato maggiore russo, Generale Valery Gerasimov, ha respinto come false le notizie sui presunti preparativi della Russia per invadere l'Ucraina.Secondo questi, il fatto che l'Occidente abbia fornito elicotteri, droni e aerei all'Ucraina avrebbe piuttosto spinto Kiev a compiere passi drastici e pericolosi."La fornitura di elicotteri, velivoli senza pilota e aerei all'Ucraina sta spingendo le autorità ucraine a prendere misure drastiche e pericolose. Kiev non rispetta gli accordi di Minsk. Le forze armate ucraine hanno annunciato l'inizio dell'uso del missile anticarro Javelin, fornito dagli Stati Uniti, e anche l'uso di veicoli aerei da ricognizione e attacco di fabbricazione turca nel Donbas. Di conseguenza, la situazione già tesa nell'est di questo paese si sta aggravando", ha detto Gerasimov, in un briefing cui hanno partecipato addetti militari stranieri.Il Generale Gerasimov ha aggiunto che le provocazioni militari di Kiev dovranno terminare.Il capo di stato maggiore russo ha anche osservato che l'attività militare della NATO è notevolmente aumentata negli ultimi anni, con circa 40 grandi esercitazioni che si svolgono ogni anno vicino ai confini della Russia.Gerasimov ha anche affermato che l'aviazione strategica degli Stati Uniti appare spesso vicina allo spazio aereo russo.Blocco AUKUSGerasimov ha commentato la formazione del blocco trilaterale tra Australia, Stati Uniti e Regno Unito, soprannominato AUKUS, definendolo un fattore destabilizzante, poiché crea le premesse per la diffusione della tecnologia nucleare attraverso la creazione di una flotta di sottomarini nucleari in Australia.Il ministero della Difesa russo sta interagendo attivamente con i partner nella regione Asia-Pacifico e sostiene "meccanismi multilaterali per garantire la sicurezza nella regione, tenendo conto degli interessi di tutti gli stati", ha aggiunto.

