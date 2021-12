https://it.sputniknews.com/20211209/biden-sullucraina-oggi-si-consultera-con-9-nazioni-dellest-europa-14112158.html

Biden sull’Ucraina, oggi si consulterà con 9 nazioni dell’Est Europa

Biden prosegue il giro diplomatico di colloqui a distanza, dopo la videochiamata di martedì con Vladimir Putin. 09.12.2021, Sputnik Italia

Seguendo il colloquio a distanza tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il primo prosegue le consultazioni oggi con nove nazioni dell’Est Europa.La Casa Bianca ha annunciato che i nove paesi est europei con cui Biden si consulterà oggi fanno parte della Nato.I colloqui telefonici coinvolgeranno il cosiddetto Gruppo dei nove di Bucarest, il quale è formato dagli alleati della Nato che si collocano sulla parte orientale.Secondo Askanews, Biden riassumerà quanto si sono detti con Putin e ascolterà le opinioni dei nove sull’attuale situazione della sicurezza. I colloqui serviranno anche a sottolineare l’impegno per la sicurezza transatlantica, ha scritto la Casa Bianca in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa.I colloqui si inseriscono sui presunti piani di "invasione dell’Ucraina" da parte della Russia. Biden ha comunque affermato che gli USA e la Nato non hanno l'obbligo di difendere l'Ucraina con la forza.Per Putin, la politica della Nato è conflittuale. Parlando in conferenza stampa, dopo l'incontro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente della Federazione Russa ha affermato:"La struttura è configurata nei nostri confronti, per usare un eufemismo è ostile, inoltre dichiara la Russia nemica. Non c'è niente di buono qui, non ci adoperiamo per alcun confronto con nessuno, speriamo che in questo senso la Grecia prenda una posizione di contenimento, come si suol dire".

