https://it.sputniknews.com/20211209/bassetti-terza-dose-sufficiente-per-fermare-omicron-14119597.html

Bassetti: terza dose sufficiente per fermare Omicron

Bassetti: terza dose sufficiente per fermare Omicron

Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, la nuova variante è più contagiosa, ma meno virulenta: "somiglia più ad un raffreddore". 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T15:46+0100

2021-12-09T15:46+0100

2021-12-09T15:46+0100

italia

vaccino

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

matteo bassetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

In un'intervista con Adnkronos, Matteo Bassetti ha espresso la convinzione che la variante Omicron, seppur all'apparenza più contagiosa, non dovrebbe creare problemi a chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose di rinforzo.Bassetti ha poi rilevato la minor aggressività della nuova variante, rispetto al ceppo Delta, basandosi sui dati provenienti dal Sudafrica, dove è stata riscontrata per la prima volta la nuova mutazione.Infine, Bassetti ha sottolineato che bisognerebbe concentrare gli sforzi contro la variante Delta, ancora dominante in Italia, ricordando che "abbiamo ancora 6 milioni di non vaccinati con tanti 50-70enni. Questi sono spesso ricoverati e ci mettono in difficoltà."In precedenza, il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi aveva manifestato ottimismo sull'efficacia dei vaccini contro la variante Omicron.

https://it.sputniknews.com/20211208/il-paziente-0-della-variante-omicron-e-guarito-omicron-ora-fa-meno-paura-14101515.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, vaccino, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, matteo bassetti