Aumento dei prezzi, il caffè ai massimi degli ultimi dieci anni

Continua l'impennata dei prezzi delle materie prime e i contratti futures del caffè raggiungono i massimi da dieci anni.

Impennata della domanda, problemi nelle catene di approvvigionamento e cambiamenti climatici fanno volare il prezzo del caffè, che ha raggiunto livelli record.Le quotazioni sui mercati dei futures hanno raggiunto il picco degli ultimi dieci anni a questa parte. L’Ice Arabica, secondo quanto riferisce l’agenzia Agi, ha superato i 2 dollari e 40 per 450 grammi di prodotto, una libbra. Più di due volte il prezzo del contratto futures registrato all’inizio di quest’anno.Anche i chicchi di qualità robusta, considerati meno pregiati, hanno raggiunto il massimo storico martedì scorso. Si tratta del secondo contratto futures più importante del settore.Anche i prezzi del caffè, quindi, subiscono una vera e propria impennata, come altre materie prime alimentari. Anzi, nel 2021 è stato proprio quello dei chicchi che servono a preparare l'espresso che è aumentato di più in assoluto.Di recente era stato il Financial Times a registrare l’aumento record da dieci anni a questa parte dei beni che compongono il paniere della colazione, proprio per effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime.A contribuire alla crescita dei prezzi è anche l’aumento del costo dell’energia, che influisce sul costo dei fertilizzanti.Si tratta di un vero e proprio “circolo vizioso”, secondo il quotidiano finanziario, che non si risolverà prima del 2022.

