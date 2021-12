https://it.sputniknews.com/20211209/arabia-saudita-43-cammelli-squalificati-da-un-concorso-di-bellezza-per-interventi-estetici---video-14122826.html

Arabia Saudita: 43 cammelli squalificati da un concorso di bellezza per interventi estetici - Video

Arabia Saudita: 43 cammelli squalificati da un concorso di bellezza per interventi estetici - Video

Per aver trovato evidenze di "manipolazioni" estetiche, 43 cammelli sono stati eliminati dal King Abdulaziz Camel Festival, uno dei concorsi di bellezza più... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T17:55+0100

2021-12-09T17:55+0100

2021-12-09T17:55+0100

L'agenzia di stampa ufficiale saudita SPA ha affermato che i cammelli sono stati eliminati dopo aver rilevato 16 casi di iniezione di botox e fino a 27 trattamenti sul muso, stabilendo così il record di animali espulsi per interventi estetici. Il King Abdulaziz Camel Festival ha celebrato quest'anno solo la sua sesta edizione, sebbene sia già considerato uno degli eventi più popolari nel Golfo Persico con una partecipazione fino a 30.000 cammelli e premi per oltre 46 milioni di euro. Questo concorso si tiene ogni anno nella cittadina di Al Sayahid, a 150 chilometri dalla capitale Riyadh.SPA spiega che in questi tipi di concorsi, che premiano la bellezza dei cammelli, vengono solitamente scoperti alcuni proprietari che fanno sottoporre ad interventi di chirurgia estetica i propri animali per vincere, ad esempio ricorrendo ad iniezioni di botox nelle ciglia o per ridurre i tic nervosi.Solo nel 2018 gli organizzatori hanno espulso 18 cammelli in cui sono stati accertati interventi estetici. Per questo motivo gli organizzatori del King Abdulaziz Camel Festival hanno promesso di compiere "grandi sforzi per combattere tutte le forme di manipolazione che alcuni partecipanti usano per abbellire il cammello".

