https://it.sputniknews.com/20211209/amazon-multata-ancora-lantitrust-italiana-chiede-12-miliardi-di-euro-a-jeff-bezos-14113036.html

Amazon multata ancora, l’Antitrust italiana chiede 1,2 miliardi di euro a Jeff Bezos

Amazon multata ancora, l’Antitrust italiana chiede 1,2 miliardi di euro a Jeff Bezos

Multa salatissima quella scoccata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad Amazon, il grande marketplace globale di proprietà di Jeff... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T11:34+0100

2021-12-09T11:34+0100

2021-12-09T11:34+0100

amazon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11450646_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_0c1b7a028fe3f2ae432dc2cc101a3544.jpg

Amazon dovrà pagare 1,28 miliardi di dollari di multa per abuso di posizione dominante. Secondo l’accusa, ha violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.Per l’Antitrust italiana, la società ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per l’e-commerce. La multa segue quella da 200 milioni comminata dalla medesima autorità pochi giorni fa, in partecipazione con Apple.Adesso Amazon è sottoposta a misure comportamentali che saranno sottoposte a costanti verifiche nel tempo, secondo un fiduciario incaricato del controllo.Secondo l’AGCM, solo chi si serve della logistica Amazon ottiene accesso a un “insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su amazon.it”.'Prime' nell’obiettivo dell’AGCMTra i vantaggi di chi accetta di affidarsi alla logistica Amazon citati dall’AGCM c’è il programma Prime, “che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto-spendenti aderenti all’omonimo programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon ha, così, impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA”.L’AGCM fa presente che “l’istruttoria ha accertato che si tratta di funzionalità della piattaforma amazon.it cruciali per il successo dei venditori e per l’aumento delle loro vendite. Infine, ai venditori terzi che utilizzano FBA non viene applicato lo stringente sistema di misurazione delle performance cui Amazon sottopone i venditori non-FBA e il cui mancato superamento può portare anche alla sospensione dell’account del venditore”.Strategia abusiva graveSecondo l’autorità garante della concorrenza, la strategia adottata è “abusiva” e “particolarmente grave”.Oltre alla multa storica, l’AGCM ha imposto alla piattaforma l’accesso ai vantaggi e privilegi a tutti i venditori terzi, non solo a quelli che accettano la logistica Amazon.

https://it.sputniknews.com/20211126/black-friday-extinction-rebellion-blocca-15-magazzini-di-amazon-in-europa-13931942.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

amazon