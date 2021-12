https://it.sputniknews.com/20211209/accertato-legame-tra-decesso-e-vaccino-astrazeneca-per-uomo-41enne-14119004.html

Accertato legame tra decesso e vaccino AstraZeneca per uomo 41enne

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha precedentemente confermato che il vaccino AstraZeneca contro il coronavirus può provocare, anche se molto... 09.12.2021, Sputnik Italia

vaccino

coronavirus nel mondo

astrazeneca

Un uomo sano è morto per una grave emorragia cerebrale, poco meno di due settimane dopo che gli era stato somministrato il vaccino anti-Covid di AstraZeneca a Plymouth, in Inghilterra, emerge dalle conclusioni di un'inchiesta.Il 41enne Adam Bounds aveva iniziato a lamentarsi di malessere e brividi dopo essere tornato da una grigliata di un amico. Il giorno dopo, le sue condizioni di salute hanno continuato a peggiorare. Ad un certo punto, suo padre ha chiamato un'ambulanza. In ospedale gli è stata diagnosticata un'emorragia acuta del lobo frontale destro, che ha causato la compressione del tronco cerebrale.Secondo Wayne Thomas, consulente ematologo presso il Derriford Hospital, la diagnosi di Bounds era "trombocitopenia trombotica indotta da vaccino", una patologia "molto rara", con solo 260 casi nel Regno Unito.È morto dopo un intervento chirurgico il 31 maggio al Derriford Hospital.In precedenza, in Croazia era stato riconosciuto ufficialmente il nesso tra il decesso e la vaccinazione con AstraZeneca di un uomo.

vaccino, coronavirus nel mondo, astrazeneca