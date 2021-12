https://it.sputniknews.com/20211208/tutta-la-politica-contro-cgil-e-uil-lo-sciopero-generale-desta-stupore-e-volano-critiche-14089973.html

Dalla politica, e in particolare dalle forze di maggioranza a sostegno del governo Draghi, arriva una pioggia di critiche alla decisione dei sindacati Cgil e Uil di indire uno sciopero generale.

Sciopero al quale la segreteria generale della Cisl ha confermato che non parteciperà, perché lo ritiene non utile in questo momento e perché rischia di rompere il dialogo con il governo.Il più duro di tutti è stato il commento di Matteo Salvini, il quale bolla come “inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il governo ha tagliato le tasse anche per i dipendenti e i pensionati”, riporta l’Agi.Antonio Tajani, per Forza Italia, ha chiesto di ripensarci per il bene del Paese: “Lo sciopero generale proclamato dai sindacati è un errore in questo momento. Se Cgil e Uil hanno a cuore la ripresa economica ci ripensino”, ha detto il forzista in un breve video messaggio.Più tiepide le reazioni a sinistra, dove il segretario del Partito Democratico Enrico Letta si astiene da ogni commento, ma viene per questo pungolato dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa, il quale a Letta manda a dire:Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si è mostrato sorpreso dalla scelta dei sindacati, anche se considera la loro posizione “legittima” e “rispettabile”, ma non la definisce “affatto scontata e dovuta”.Carlo Calenda prende posizione netta contro i due sindacati, come ha fatto Salvini, e dice:

