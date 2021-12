https://it.sputniknews.com/20211208/soyuz-con-due-turisti-giapponesi-lanciata-verso-la-iss-14094889.html

Soyuz con due turisti giapponesi lanciata verso la ISS - Video

Gli ultimi turisti autopaganti saliti a bordo della Iss risalgono al 2009. 08.12.2021, Sputnik Italia

Yusaku Maezawa e Yozo Hirano diventeranno i primi turisti spaziali in 12 anni a volare verso la ISS a bordo di una navicella Soyuz. Gli ultimi turisti autopaganti saliti a bordo della Iss risalgono al 2009.Il cosmonauta Roscosmos Alexander Misurkin è il comandante della spedizione sulla navicella Soyuz MS-20, che vede come partecipanti al volo spaziale anche Yusaku Maezawa e Yozo Hirano.L'attracco presso la Stazione Spaziale Internazionale avverrà alle ore 13:41 GTM. I turisti parteciperanno ad un programma scientifico sulla stazione spaziale e svolgeranno anche incarichi presi dalla lista delle 100 cose che vuoi che MZ Maezawa faccia nello spazio!. Maezawa e Hiran filmeranno tutto ciò che faranno e lo caricheranno su YouTube nei prossimi giorni.L'equipaggio della Soyuz porterà anche i regali di Natale per i membri dell'equipaggio russo presenti sulla Stazione spaziale internazionale, oltre all'equipaggiamento per le loro missioni, così come cibo giapponese adattato per il consumo nello spazio.Durante la conferenza stampa che ha preceduto il lancio, Maezawa ha affermato:“Vorrei guardare la Terra dallo spazio. Mi piacerebbe sperimentare l'opportunità di sentire l'assenza di peso. E ho anche un'aspettativa personale: sono curioso di sapere come lo spazio mi cambierà, come cambierò dopo questo volo spaziale”.

