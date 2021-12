https://it.sputniknews.com/20211208/sciopero-generale-lavoro-bombardieri-uil-pronto-a-ripensarci-14093519.html

Sciopero generale lavoro, Bombardieri Uil pronto a ripensarci

Sciopero generale lavoro, Bombardieri Uil pronto a ripensarci

I sindacati sono anche pronti alla marcia indietro sullo sciopero sindacale, ma a condizione che vengano ascoltate le loro richieste. 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T11:14+0100

2021-12-08T11:14+0100

2021-12-08T11:14+0100

lavoro

sciopero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13344909_0:33:1521:888_1920x0_80_0_0_26bc5cfc10b7b368236dfddeb47b17a6.jpg

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervistato ad Agorà su Rai 3, ha detto che i sindacati sono disponibili a un confronto con il governo anche in extremis, lo riporta l’Adnkronos.In pratica, la palla passerebbe al governo, mentre ”noi - ha detto Bombardieri - siamo sempre pronti al confronto, non abbiamo mai chiuso le porte” a nessuno. Identico messaggio che aveva rilanciato anche Landini, segretario della Cgil, come riportato dall’Agi: “Il dialogo non è interrotto. Si può dialogare, trattare e scioperare. Le cose non sono in contrasto”.Ma sullo sciopero generale di otto ore del 16 dicembre, oltre alla presa di distanza da parte della Cisl, che non parteciperà, c’è anche l’ampio campionario di critiche piovuto dai leader dei partiti al governo.Salvini è stato il più duro, parlando di irresponsabilità dei sindacati di fronte a una situazione in cui il governo ha ridotto le tasse e il paese ha bisogno di riprendersi, e non di avere uno sciopero a una settimana dal Natale.Tajani ha chiesto ai sindacati di ripensarci e di non danneggiare l’economia dell’Italia, mentre Carlo Calenda ha detto che Cgil e Uil sono solo alla ricerca di visibilità, ma che la loro azione li ridurrà all'insignificanza.Non hanno commentato il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro, sciopero