https://it.sputniknews.com/20211208/saremo-un-bersaglio-bomba-il-radar-danese-della-nato-sconvolge-le-isole-faroe-14097474.html

"Saremo un bersaglio bomba": il radar danese della NATO sconvolge le Isole Faroe

"Saremo un bersaglio bomba": il radar danese della NATO sconvolge le Isole Faroe

Questa settimana, il ministro della Difesa danese Trine Bramsen dovrebbe visitare le Isole Faroe, nella speranza di riuscire a far approvare una decisione su... 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T23:38+0100

2021-12-08T23:38+0100

2021-12-08T23:38+0100

mondo

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/702/86/7028662_0:0:7361:4141_1920x0_80_0_0_1e78913d2c7801678d4d9ce4d2a01ddb.jpg

Il piccolo, ma strategicamente importante, arcipelago è diventato il punto focale della situazione della sicurezza nel Nord Atlantico. La Danimarca, membro della NATO, vuole costruire una nuova base radar sulle Isole autonome, facenti parte del Regno danese, al fine di ottenere un buon comando di tutti gli aerei che sorvolano la regione e rafforzare la sua pretesa sull'Artico.Tuttavia, alcuni politici delle Isole Faroe sono preoccupati. La nazione insulare di soli 53.000 abitanti è fortemente dipendente dalle sue esportazioni di pesce e uno dei suoi maggiori clienti è la Russia. Ospitare un radar della NATO potrebbe danneggiare le importanti relazioni commerciali in mezzo alle tensioni tra Mosca e l'Alleanza del Nord Atlantico, ritengono alcune correnti politiche interne.Tuttavia, il ministro degli Esteri delle Faroe, Jenis av Rana, ha sostenuto che il radar non sarebbe una questione militare.L'opposizione faroese ha accusato il governo di essere troppo filo-danese e di non prestare sufficiente attenzione alle critiche.Il deputato faroese Bjárni Kárason Petersen ha sostenuto che l'arcipelago dovrebbe lasciare fuori la Danimarca e negoziare direttamente con la NATO, in base alle proprie richieste."Se le Isole Faroe dovessero ospitare un radar, diventeremmo in parte un bersaglio strategico per le bombe", ha affermato Kárason Petersen, che ha inoltre sottolineato l’importanza delle ripercussioni economiche.Le Isole Faroe sono un arcipelago del Nord Atlantico situato a metà strada tra Norvegia, Islanda e Scozia, rimasto per secoli sotto il dominio danese.Attualmente, la Danimarca governa ancora l'arcipelago in aree come difesa, polizia, giustizia, valuta e affari esteri, mentre i faroesi controllano la maggior parte delle questioni interne.Nonostante facciano parte del Regno danese, insieme alla Groenlandia, le Isole Faroe non fanno parte di UE e area Schengen, nonché mantengono una propria politica commerciale, tanto da non aver mai partecipato alle sanzioni contro la Russia, anzi, hanno sempre cercato di migliorarne le relazioni commerciali, ricevendo, per altro, critiche sul continente, come quelle provenute dal partito liberal-conservatore danese Venstre, che le ha definite troppo “dipendenti” dalla Russia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, nato