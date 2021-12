https://it.sputniknews.com/20211208/sagrada-famlia-oggi-la-benedizione-della-torre-dedicata-alla-vergine-maria-14090420.html

Sagrada Família, oggi la benedizione della torre dedicata alla Vergine Maria

Oggi, non a caso in concomitanza con la festa dell'Immacolata, si terrà a Barcellona l'inaugurazione ufficiale della torre dedicata alla Vergine Maria

12 punte, 7,5 metri di diametro, 5,5 tonnellate di peso, di giorno rifletterà la luce del sole, di notte verrà illuminata con luci poste alla base di ogni punta. La stella posta sulla Torre di Maria, voluta dal geniale architetto Antoni Gaudì (Reus, 25 giugno 1852 – Barcellona, 10 giugno 1926), massimo esponente del modernismo catalano, si vedrà da tutta Barcellona e oggi sarà benedetta, insieme all’intera torre, durante una cerimonia ufficiale che si potrà seguire via web sul sito della basilica.Gli atti principali dell'inaugurazione della torre sono previsti a partire dalle 18, con una messa celebrata dal cardinale e arcivescovo di Barcellona Juan José Omella. Seguirà poi alle 19:15 la benedizione, mentre per le 19:40 è prevista la prima illuminazione completa della torre e della stella.Il Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia di Barcellona, meglio noto in tutto il mondo semplicemente come Sagrada Família, è una grande basilica progettata dall'architetto Antoni Gaudí, simbolo della città catalana e, probabilmente, la più famosa opera incompiuta al mondo.I lavori iniziarono nel lontano 1882, sotto il regno di Alfonso XII di Spagna. L'edificio venne iniziato in stile neogotico, ma, quando la progettazione venne affidata a Gaudí nel 1883, venne completamente rivoluzionato concettualmente.Gaudí lavorò all’opera dedicandovi interamente gli ultimi 15 anni della sua vita, ma l’ambizione e l’imponenza del progetto fanno supporre che potrà essere conclusa non prima del 2026, a 144 anni dalla posa della prima pietra e a 100 anni dalla morte del grande architetto.Come accaduto per altri progetti destinati a durare uno o più secoli prima di vederne il completamento, come per esempio la Basilica di San Pietro o il Duomo di Milano, La Sagrada Família è stata consacrata ancora non conclusa, il 7 novembre 2010 da papa Benedetto XVI, che l'ha elevata al rango di Basilica minore. Attualmente, risulta essere il monumento più visitato di Spagna, con circa 4 milioni e mezzo di visitatori l’anno.Gaudì progettò un tempio che si elevava in verticale, in modo che fosse visibile da qualsiasi punto di Barcellona e fosse riconoscibile rispetto agli altri edifici. Il motivo per cui dotò la Sagrada Famiglia di 18 torri fu per dedicarle ai dodici apostoli, ai quattro evangelisti, a Gesù e alla Vergine Maria, la torre che viene inaugurata ufficialmente oggi.

