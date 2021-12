https://it.sputniknews.com/20211208/russia-scavalca-la-svizzera-per-export-di-cioccolato-14107456.html

Russia scavalca la Svizzera per export di cioccolato



Emerge dai dati dell'Associazione russa delle imprese dell'industria dolciaria (Askond). 08.12.2021

La Russia è nella top-10 di esportatori mondiali di cioccolato, ha comunicato ai media l'Associazione russa delle imprese dell'industria dolciaria (Askond). In base a questa classifica, la Russia ha sorpassato la Svizzera per ricavi derivanti dalle esportazioni nel corso dell'ultimo anno, arrivando a conquistare il 10° posto. Rispetto all'anno precedente la crescita delle esportazioni russe di cioccolato ha superato i 100 milioni di dollari, dal momento che si era attestata a 729,2 milioni $. La Svizzera aveva invece esportato cioccolato per 753 milioni di dollari, chiudendo davanti alla Russia la top-10. A settembre, negli ultimi 12 mesi, i prodotti a base di cioccolato hanno rappresentato oltre il 51,5% dell'esportazione di prodotti dolciari della Russia. Askond ha notato che l'offerta di cioccolato russo cresce per il 6° anno consecutivo, spinta dalle vendite nei nuovi mercati come Serbia, Brasile, Nigeria e Paesi del Medio Oriente, anche se i principali compratori sono la Cina e i Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica.

russia

svizzera

2021

