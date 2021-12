https://it.sputniknews.com/20211208/rifondare-una-nuova-urss-e-impossibile-il-cremlino-risponde-a-victoria-nuland-14100962.html

Rifondare una nuova Urss è impossibile: Cremlino risponde ai sospetti Usa su piani di Putin

In precedenza, Victoria Nuland aveva affermato che le autorità statunitensi temono che il presidente russo Vladimir Putin "come progetto della sua eredità sta cercando di ricreare l'Unione Sovietica".Ha sottolineato che il motivo per cui non sono la reincarnazione dell'URSS è che Stati sovrani indipendenti da molto tempo si sono formati, rafforzati e sviluppati con successo nello spazio dell'ex URSS."E in questo spazio, gli stati si trattano a vicenda in base al rispetto reciproco, alla fiducia reciproca e alla non ingerenza negli affari interni", ha detto Peskov.

