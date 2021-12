Putin: "conflittuale" la politica della Nato sulla Russia

"L'espansione del blocco della Nato verso est, anche a spese dell'Ucraina, è una delle questioni chiave per garantire la sicurezza della Russia in una prospettiva media e persino strategica. Ne parliamo costantemente, pubblicamente, e avvertiamo i nostri partner che non è accettabile per noi. Una delle tesi è molto semplice, in aggiunta ne abbiamo parlato, ovviamente ogni Paese ha il diritto di scegliere il modo più appropriato per garantire la sicurezza, ma questo dovrebbe essere fatto in modo tale da per non violare gli interessi di altri Paesi e non minare la sicurezza di altri Paesi, in questo caso la Russia", le parole di Putin.