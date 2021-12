https://it.sputniknews.com/20211208/per-societa-energetica-polacca-pgnig-leuropa-rischia-inverno-difficile-per-deficit-di-gas-14107635.html

Per società energetica polacca PGNiG l'Europa rischia inverno difficile per deficit di gas

L'inverno nei Paesi dell'Europa occidentale potrebbe essere difficile, in quanto gli impianti di stoccaggio del gas sono riempiti a livelli minimi da record e... 08.12.2021, Sputnik Italia

I prezzi del gas naturale in Europa rimarranno a un livello molto elevato fino a circa marzo-aprile 2022, dopodiché diminuiranno e si stabilizzeranno, ha detto all'agenzia Sputnik il ​​vicedirettore della società energetica polacca PGNiG Przemyslaw Wenceslavsky. In Polonia vorrebbero aumentare le forniture di gas naturale da parte della società russa Gazprom in Europa per mantenere la sicurezza energetica in inverno, i Paesi della regione si aspettano questo, ha aggiunto Przemyslaw Watslavsky. Questa è stata la risposta del manager alla domanda se vede la necessità di aumentare le forniture di gas all'Europa da parte del gigante energetico russo.

