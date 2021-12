https://it.sputniknews.com/20211208/patrick-zaki-scarcerato-dopo-22-mesi-14100202.html

Patrick Zaki scarcerato dopo 22 mesi

Patrick Zaki scarcerato dopo 22 mesi

Dopo quasi 2 anni di carcerazione preventiva, lo studente egiziano dell'Università di Bologna Patrick Zaki è stato rimesso in libertà. 08.12.2021, Sputnik Italia

Appena uscito dal commissariato a Mansura, Patrick ha abbracciato la madre. Nel corso della giornata odierna, era stato riferito da una fonte che Patrick era stato portato nel commissariato Mansura 2 per il completamento delle pratiche burocratiche in relazione alla sua scarcerazione. L'informazione era stata data dall'ong egiziana Eipr, per cui lo studente lavorava come ricercatore.Proprio ieri gli avvocati avevano annunciato l'imminente liberazione di Zaki, dopo 22 mesi di carcere. Tuttavia, la vicenda giudiziaria per lo studente, accusato dalle autorità egiziane di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, disinformazione e propaganda terroristica, non è finita, dal momento che i giudici non lo hanno assolto e l'impianto accusatorio resta ancora valido.Patrick Zaki era stato arrestato nel febbraio 2020 in Egitto, dove era tornato per una visita alla sua famiglia.

