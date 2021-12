https://it.sputniknews.com/20211208/parlamento-turco-rissa-tra-i-deputati-di-maggioranza-e-opposizione---video-14097009.html

Parlamento turco, rissa tra i deputati di maggioranza e opposizione - Video

Parlamento turco, rissa tra i deputati di maggioranza e opposizione - Video

Nel parlamento turco c'è stato uno scontro fisico tra i parlamentari del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP), al governo, e della principale forza... 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T16:06+0100

2021-12-08T16:06+0100

2021-12-08T16:06+0100

turchia

rissa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/14097798_0:10:1235:704_1920x0_80_0_0_ca0299cba6d41793ad3926d0132e2d6f.jpg

Come risulta dalle immagini della diretta della sessione parlamentare, trasmessa sul sito web del Parlamento, la rissa è scoppiata dopo che il deputato del CHP, Erkan Aydin, ha chiesto al ministro degli Interni, Suleyman Soylu, presente in aula, perché ha utilizzato l'aereo del famoso uomo d'affari turco Sezgin Baran Korkmaz, fuggito dal Paese dopo essere stato accusato di riciclaggio di denaro sporco e al momento agli arresti in Austria.Soylu ha accusato il deputato dell'opposizione di mentire, dopo di che è nata una scaramuccia verbale tra i deputati dell'AKP e del CHP, sfociata in una rissa. La seduta del parlamento è stata sospesa.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turchia, rissa