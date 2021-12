https://it.sputniknews.com/20211208/papa-francesco-in-piazza-di-spagna-alle-luci-dellalba-per-limmacolata-14089318.html

Papa Francesco in Piazza di Spagna alle luci dell’alba per l’Immacolata

Papa Francesco in Piazza di Spagna alle luci dell’alba per l’Immacolata

Papa Francesco non rinuncia, anche quest’anno, alla tradizionale deposizione della corona alla Vergine Maria a Piazza di Spagna. Verso le ore 6.15 del mattino... 08.12.2021, Sputnik Italia

Anche quest’anno Francesco sceglie la forma privata e senza scomodare nessuno ed evitando di creare assembramenti, si presenta in orario insolito per compiere un rito religioso che compie 60 anni.Secondo quanto riportato dal Vatican News, papa Francesco ha chiesto alla Madonna “il miracolo della cura e della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica” ed ha chiesto anche “la conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”.In seguito il Pontefice si è recato a Santa Maria Maggiore, a pochi passi da Roma Termini, per un secondo momento di preghiera.Rose bianchePapa Francesco ha portato al monumento dedicato all’Immacolata Concezione un cesto di rose bianche. Si è avvicinato in silenzio e in raccoglimento, ma alcuni fedeli che erano presenti all’uscita a sorpresa di Francesco dalle mura vaticane, hanno squarciato il freddo silenzio romano urlando: “Papa Francesco, ci vediamo alle 12 in Piazza San Pietro!”Roma fredda, con una temperatura di 4°C, è così stata scaldata dalla preghiera del Papa che ha sostato per alcuni istanti davanti al monumento, alla presenza di un drappello di poliziotti e vigili del fuoco. Quindi si è recato presso l’icona di Maria Salus Populi Romani.

