Omicidio di Khashoggi, in Francia arrestato per errore cittadino saudita

Omicidio di Khashoggi, in Francia arrestato per errore cittadino saudita

Il 33enne saudita Khaled Aedh Al-Otaibi, arrestato martedì in Francia per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, si è rivelato essere l'omonimo del... 08.12.2021, Sputnik Italia

Martedì, la radio RTL ha riferito che le forze dell'ordine all'aeroporto Charles de Gaulle avevano arrestato Khaled Aedh Al-Otaibi, nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.Secondo Le Figaro, la procura di Parigi, che ha accertato l'identità del detenuto, deve dichiarare che c'è stato un errore, in quanto la persona fermata ha solo lo stesso nome del sospetto e non c'entra nulla con il caso. Al-Otaibi dovrebbe essere rimesso in libertà giovedì mattina.Khashoggi è stato ucciso nell'ottobre 2018 ad Istanbul, all'interno del Consolato dell'Arabia Saudita. Inizialmente, le autorità saudite avevano negato la sua scomparsa nella missione diplomatica, ma qualche tempo dopo la comparsa di registrazioni video e audio, sono state costrette ad ammettere che Khashoggi è stato ucciso "a seguito di una lite con funzionari consolari". La polizia turca non è mai riuscita a trovare il suo corpo.

