https://it.sputniknews.com/20211208/olimpiadi-in-cina-il-parlamento-europeo-chiede-il-boicottaggio-totale-14090207.html

Olimpiadi in Cina, il Parlamento europeo chiede il "boicottaggio totale"

Olimpiadi in Cina, il Parlamento europeo chiede il "boicottaggio totale"

Proposta avanzata al parlamento europeo da parte della vicepresidente Nicola Beer. Le ragioni, "il rispetto dei diritti umani". 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T12:45+0100

2021-12-08T12:45+0100

2021-12-08T12:45+0100

mondo

politica

cina

sport

geopolitica

parlamento europeo

sanzioni

ue

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/730/60/7306089_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_0cf22142e7ac8fbc06ea1c1b259acca6.jpg

Dopo che in questi giorni gli Stati Uniti avevano espresso l'intenzione di boiccottare i Giochi olimpici di Pechino 2022, oggi anche dal parlamento europeo si avanza la proposta di evitare la partecipazione ai Giochi.L'Unione Europea dovrebbe "non solo restare nella scia degli Stati Uniti, ma anche difendere il rispetto dei diritti umani e pronunciarsi a favore di un boicottaggio completo dei Giochi invernali", ha affermato il vicepresidente del Parlamento europeo ai media del gruppo Funke Mediengruppe.La Beer ha poi riportato le varie motivazioni alla base dell'esortazione al boicottaggio, riferendosi alla repressione della minoranza musulmana di etnia uigura nel Paese asiatico, alle preoccupazioni relative all'isola di Taiwan e alla situazione di Hong Kong.Giusto il giorno prima, gli Stati Uniti avevano annunciato il boicottaggio diplomatico dei Giochi di Pechino. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki aveva dichiarato che l'amministrazione del presidente Joe Biden non avrebbe inviato rappresentanti diplomatici o ufficiali alle Olimpiadi invernali in Cina.Anche gli Stati Uniti avevano motivato tale decisione con ragioni di tipo umanitario, ponendo l'attenzione in particolare sulla situazione attuale nella regione autonoma dello Xinjiang e altre violazioni dei diritti umani.La risposta del governo cinese, d'altro canto, non si è fatta attendere. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, ha definito il boicottaggio americano delle Olimpiadi una mossa "pretenziosa" e una "manipolazione politica". Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov, commentando la situazione, ha dichiarato:"La cosa principale è che tutti gli atleti abbiano il diritto di partecipare a competizioni leali, in modo che le idee alla base dell'Olimpiade stessa siano libere dalla politica".

https://it.sputniknews.com/20211207/boicottaggio-olimpiadi-usa-pechino-non-ha-alcun-impatto-14079458.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, cina, sport, geopolitica, parlamento europeo, sanzioni, ue, olimpiadi