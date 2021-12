https://it.sputniknews.com/20211208/nazioni-che-hanno-annunciato-il-boicottaggio-diplomatico-delle-olimpiadi-di-pechino-14102190.html

Nazioni che hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino

Nazioni che hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino

Il primo Paese a dichiarare il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino sono stati gli USA. 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T15:21+0100

2021-12-08T15:21+0100

2021-12-08T15:22+0100

mondo

multimedia

infografica

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/14101416_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_14bab287c8f3eb05b80058e659a7c40e.png

Washington ha attribuito la sua decisione alle violazioni dei diritti umani in Cina. Successivamente, l'Australia si è unita agli Stati Uniti. Gli atleti che competono per entrambe le nazioni non saranno inclusi in questa protesta diplomatica. Le delegazioni ufficiali, che includono diplomatici e funzionari, non andranno a Pechino.Anche il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato, mercoledì, che nessun ministro o funzionario del governo parteciperà alle Olimpiadi di Pechino 2022, ma che gli atleti del Regno Unito gareggeranno nel principale evento sportivo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, multimedia, infografica, olimpiadi, инфографика