Moldavia, società Moldovagaz fa sapere di pagare "giornalmente" a Gazprom le forniture di gas

Il numero uno di Moldovagaz Vadim Ceban: speriamo che la situazione con il mancato pagamento a novembre non si ripeta. 08.12.2021, Sputnik Italia

"Moldovagaz" sta lavorando per assicurare che la situazione col ritardo nel trasferimento dei pagamenti a "Gazprom" non si ripeta, pertanto ogni giorno trasferisce parte dei fondi alla compagnia russa, ha riferito all'agenzia Sputnik il direttore della società moldava Vadim Ceban. Il ministero delle Infrastrutture moldavo ha fatto sapere a sua volta che stanno monitorando la situazione. Il titolare del dicastero e vicepremier Andrei Spinu, che è stato il principale negoziatore sul prolungamento del contratto con Gazprom, ha affermato di aver discusso personalmente della questione del pagamento tempestivo con la dirigenza della società Moldovagaz. Alla fine della scorsa settimana ha affermato che la parte moldava aveva già pagato il gas ricevuto a novembre.Crisi del gas in MoldaviaIl 29 ottobre Gazprom e Moldovagaz, dopo lunghe trattative, hanno prorogato il contratto per la fornitura di gas per un periodo di 5 anni, a partire dal 1° novembre. Le condizioni si sono rivelate favorevoli per la parte moldava: il prezzo fissato nel contratto è di 430 $ per mille metri cubi di combustibile, mentre sul mercato le quotazioni raggiungono i mille dollari. Gazprom ha affermato che, tenendo conto della situazione in Moldavia, si è deciso di firmare il contratto praticamente alle condizioni della parte moldava, ma subordinatamente al pagamento tempestivo del 100% delle transazioni correnti. A novembre Chisinau ha avuto problemi con il trasferimento dei pagamenti nelle tempistiche stabilite. Le autorità moldave hanno approvato emendamenti alla finanziaria per saldare il debito con Gazprom pari a 74 milioni di dollari per il gas ricevuto in ottobre e novembre. Allo stesso tempo il rappresentante di "Gazprom" Sergey Kupriyanov ha manifestato il timore che in futuro possa ripetersi la situazione col ritardo dei pagamenti.

