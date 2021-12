https://it.sputniknews.com/20211208/milano-teatro-la-scala-coro-di-bis-per-il-presidente-mattarella-14089027.html

Teatro La Scala di Milano: omaggio della platea e coro di "bis" per Sergio Mattarella. 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T08:46+0100

Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto una vera e propria "standing ovation" in occasione della sua "ultima volta alla prima al Teatro", in veste ufficiale di Capo dello Stato. Gli applausi al presidente sono durati ben cinque minuti.Da alcune aree del teatro si sono poi sollevati cori di richiesta di "bis" indirizzate allo stesso. Sergio Mattarella appare commosso dalla spontanea manifestazione di affetto della platea. Il presidente ha partecipato allo spettacolo accompagnato dalla figlia Laura, dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, di fronte al presente sindaco di Milano Sala e al ministro dei beni culturali Franceschini.Lo elogia in tutto e per tutto il sindaco di Milano, presente in sala, come riporta Agi:Ma anche:Omaggio a Mattarella anche da parte di Lucio Fontana, presidente regione Lombardia:Vi sono poi state alcuni annunci dolorosi da parte di chi si è dichiarato dispiaciuto per il prossimo "fine turno" del presidente, come lo stilista Giorgio Armani, che ha detto: "Mi dispiace che se ne vada", o la senatrice a vita Liliana Segre, la quale auspica un nuovo futuro presidente d'Italia al pari di Mattarella.Elogi anche dal sovrintendente Dominique Meyer, direttore artistico della Scala, il quale ha ribadito come il presidente sia una presenza quasi "fissa" al Teatro, tenendo conto anche dei numerosi incarichi istituzionali di Mattarella, e la distanza dalla capitale:Il presidente ha assistito nella serata al debutto di un Macbeth diretto da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. Tra gli altri, Anna Netrebko e Luca Salsi, su cui si riporta un interessante anedotto in tema Covid-19: bloccato dai rigorosi all'ingresso in teatro è stato costretto a cambiare ingresso.L'innovativa e moderna regia ha ricevuto anche qualche coro di disapprovazione sul finire. Si segnalano tra gli illustri ospiti anche Mario Monti, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il presidente di Abi, Antonio Patuelli, Pier Carlo Padoan di UniCredit, il virologo Roberto Burioni.All'esterno del Teatro è andata in scena la contro-prima della Scala organizzata dai Cub e dai militanti del centro sociale Il Cantiere a Milano, con cori di incitamento alla "tassazione contro i ricchi", la sfilata alternativa di fronte al Teatro, e anche fuochi d'artificio.Flashmob di protesta messo in opera da parte dei lavoratori di Airitaly.

