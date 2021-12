https://it.sputniknews.com/20211208/medici-no-vax-a-roma-in-600-finiscono-sotto-indagine-14090747.html

Medici no-vax, a Roma in 600 finiscono sotto indagine

L'ordine dei Medici di Roma valuterà l'eventuale sospensione. Oltre 600 le segnalazioni arrivate dai pazienti.

Potrebbero essere fino a 600 i medici no-vax nella Capitale. Fino a 12 volte di più di quelli sospesi finora dalle Asl.La stima è basata sulle segnalazioni arrivate nelle scorse settimane all’Ordine dei Medici di Roma. A scrivere agli uffici di via De Rossi sono gli stessi pazienti, che denunciano i professionisti che non si sono ancora vaccinati o che non hanno ancora effettuato la terza dose obbligatoria.“Probabilmente qualcosa è sfuggito alle verifiche delle Asl”, è il commento affidato al Messaggero dal presidente, Antonio Magi. È l’ultimo decreto legge a stabilire che i controlli possono essere effettuati anche dall’ordine professionale, per verificare lo stato delle vaccinazioni degli iscritti.“Accedendo alla banca dati – spiega ancora Magi - e di fronte ad accertate irregolarità si può procedere direttamente con il provvedimento”.Le prime sospensioni, annuncia, potrebbero arrivare già la prossima settimana, entro il 15 dicembre.Parallelamente, è partita anche la stretta della Regione Lazio sui pazienti no-vax: i medici di famiglia dovranno contattarli, per spingerli a sottoporsi all’iniezione, o almeno per capire quali sono le motivazioni alla base della reticenza.

