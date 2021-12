Matteo Bassetti invoca l’obbligo vaccinale in Italia

https://it.sputniknews.com/20211208/matteo-bassetti-invoca-lobbligo-vaccinale-in-italia-14095935.html

“Continuo a essere convinto che l'unico modo per riuscire a vaccinare tutti sia l'obbligo, non per categorie di lavoratori, ma per età”.“Tutti coloro che hanno più di 40 anni, visto che sono quelli che in questo momento arrivano in ospedale contagiati, dovrebbero vaccinarsi. Io rimango di quest'idea. Abbiamo uno strumento per proteggerci. Chi non lo utilizza andrebbe obbligato” a farlo.Il tema dell’obbligo vaccinale in EuropaIn Austria l’obbligo vaccinale verrà introdotto a partire da febbraio, con ogni probabilità, mentre la Germania pensa alla sua introduzione, ma non ha preso nessuna decisione politica al riguardo.Anche l'Oms considera l'obbligo vaccinale solo una misura estrema.Di recente, l’obbligo vaccinale è un tema di cui si è discusso anche in Italia, tuttavia, al momento, si prosegue con l’utilizzo del green pass rafforzato, per costringere un ulteriore numero di persone a vaccinarsi.Ed in effetti il numero di somministrazioni di dosi di vaccino contro il coronavirus sono aumentate negli ultimi giorni, passando da meno di 100mila alle attuali 509.205 somministrazioni il 7 dicembre.Un significativo balzo in avanti, che include sia le prime dosi, ma anche seconde e terze dosi di richiamo. Si ricorda che oltre ai centri vaccinali, anche numerose farmacie di quartiere permettono di fare il vaccino su prenotazione. Anche in questo caso, la vaccinazione è gratuita.Attualmente, l’88,58% della popolazione con più di12 anni è coperta da almeno una dose o è guarita dalla malattia pandemica.

