Mar Nero, 3 aerei militari francesi scortati da caccia russi - Video

08.12.2021

Oggi, i caccia russi Su-27 hanno scortato i caccia francesi Rafale e Mirage sul Mar Nero, mentre cercavano di avvicinarsi ai confini nazionali, ha riferito ai... 08.12.2021, Sputnik Italia

Secondo il ​​Centro di controllo di difesa nazionale, mercoledì 8 dicembre i radar russi sulle acque internazionali del Mar Nero hanno rilevato obiettivi aerei in avvicinamento verso i confini della Russia.Si nota che "dopo l'inversione di rotta degli aerei militari stranieri dal confine di stato della Federazione Russa, i caccia russi hanno fatto ritorno in sicurezza alla propria base; non è stata consentita alcuna violazione del confine di stato della Federazione Russa".I voli dei caccia russi sono stati effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo su acque internazionali, senza manovre di intralcio e pericolosi riavvicinamenti con gli aerei stranieri.

