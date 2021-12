https://it.sputniknews.com/20211208/lodissea-di-bella-la-cagnolina-adottata-in-kuwait-da-un-militare-italiano-14086595.html

L'odissea di Bella: la cagnolina adottata in Kuwait da un militare italiano

L'animale adottato nella base militare di Ali Al Salem in Kuwait ha potuto raggiungere il suo padrone in Italia grazie all'aiuto dell'Enpa e del ministero della Salute.

È una storia di amicizia a lieto fine, che parte dal Kuwait e finisce a Bologna, quella che ha come protagonisti un militare italiano, Claudio Marcucci, e una cagnolina trovata sotto una macchina, nella base di Ali Al Salem.L’uomo è impegnato nel Paese arabo in una missione dell’Aeronautica Militare. È durante la sua permanenza nel deserto a 70 chilometri da Kuwait City che incontra la cagnetta. Le dà subito un nome, Bella, e i due diventano inseparabili, finché Claudio decide di adottarla.Il militare si scontra subito con una serie di ostacoli burocratici, ma non se la sente ad abbandonarla. Per questo tenta tutte le strade e alla fine si rivolge all’Ente nazionale protezione animali (Enpa). Nel frattempo, come racconta l’agenzia Agi, arriva il momento di partire. Claudio affida la cucciola al colonnello, Salvatore Catania, e continua ad adoperarsi per portarla a casa sua a Bologna.Alla fine la soluzione, trovata di concerto con il ministero della Difesa, è quella di far viaggiare la cagnolina in aereo, con un accompagnatore. Una volta trovato il volontario, l’animale può imbarcarsi sul volo che la porterà da Claudio. Arriva a casa del militare dopo un lungo viaggio da Kuwait City, con scalo a Francoforte. Nonostante i mesi di separazione la cagnolina riconosce subito la persona che si è presa cura di lei per tanto tempo. Immediatamente gli corre incontro festosa. Per lei è l’inizio di una nuova vita. Per l’Enpa, invece, è una soddisfazione averla riportata a casa.Interventi di questo tipo, spiega la presidente nazionale Carla Rocchi, sono frequenti. “Viaggiare con un animale da un continente all'altro è spesso più difficile di quanto le persone si aspettino e ogni situazione è sempre diversa perché ogni paese ha le sue leggi sull'argomento”, chiarisce. E il quadro si è ulteriormente complicato con l’avvento del Covid. Ma nulla è impossibile. “La sensibilità, la caparbietà, la determinazione nel non abbandonare questa cagnetta dei protagonisti di questa storia – dice - è commovente e ci ricorda quanto sia profondo, sincero e indissolubile il legame di affetto che si crea con gli animali”.

