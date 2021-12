https://it.sputniknews.com/20211208/le-parole-piu-cercate-del-2021-secondo-google-14092025.html

Le parole più cercate del 2021, secondo Google

Le parole più cercate del 2021, secondo Google

Siamo al termine del 2021 e, come ogni anno, il motore di ricerca Google crea la lista delle parole più cercate dall'anno sul suo motore di ricerca.

Quel che emerge dai dati resi disponibili da Google è che non abbiamo più messo la pandemia al primo posto. Nelle ricerche in tendenza nel 2021 in Italia, ad esempio, troviamo al primo posto Serie A, seguito da Europei e quindi da Classroom, con riferimento alla didattica a distanza, seguita dagli studenti attraverso questo strumento digitale.Al quarto posto troviamo Raffaella Carrà e quindi la Champions League.C’è quindi voglia di mettersi alle spalle la pandemia e di pensare al futuro. Infatti, Google, nel suo video, fa notare che le persone hanno cercato molto temi legati al come guarire, ma non solo dal Covid-19, anche in termini di salute mentale.Tra i personaggi, Christian Eriksen precede Matteo Berrettini, ma, al terzo posto in Italia, c’è Mario Draghi, quindi Gianluigi Donnarumma e la rivelazione del rock, i Måneskin.Tra i come fare legati alla pandemia, spiccano ovviamente il green pass, seguito dalla prenotazione del vaccino anti-Covid.Tra i come fare in generale, al primo posto troviamo come fare lo Spid e, al secondo posto, il green pass, quindi, a sorpresa al terzo posto, troviamo come fare uno screenshot su PC.La cucina imperat, e al primo posto c’è come fare la pizza in casa, seguito da come fare il pesto in casa, quindi la besciamella e anche come fare la conserva di pomodoro.Le tendenze mondialiLe ricerche top del 2021 a livello globale portano Australia vs India al primo posto, seguito da India vs England. Ricerche che non si riferiscono al calcio, ma al cricket.Il calcio lo troviamo al quinto posto delle ricerche globali, con Euro 2021.Tra le notizie spicca l’Afghanistan, seguito da AMC Stock, da Covid Vaccine e, al quarto posto, la criptovaluta dogecoin.Tra i film più cercati su Google a livello globale, spicca Eternals, seguito da Black Widow e Dune.Anche a livello globale, le parole legate alla pandemia sono assai rare nei primi cinque risultati di ricerca di ciascuna categoria.

