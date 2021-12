https://it.sputniknews.com/20211208/la-tempesta-dellimmacolata-si-abbatte-su-milano-e-sul-nord-italia-14096338.html

La tempesta dell’Immacolata si abbatte su Milano e sul nord Italia

Il nord Italia si ricopre di neve, come annunciato ieri, ad opera di quella che è stata ribattezzata “tempesta dell’Immacolata”. A Milano, i primi fiocchi sono... 08.12.2021, Sputnik Italia

Palazzo Marino ha attivato i servizi di spargimento di sale sulle strade della metropoli e ha allertato il centro operativo per le emergenze.L’attenzione è massima a Milano, come nel resto delle città italiane settentrionali. Agli automobilisti si richiede la massima attenzione per la formazione anche di ghiaccio e di adottare pneumatici da neve o di mettere le catene dove necessario o obbligatorio.Sempre a Milano, si prevede lo spargimento di sale presso le fermate Atm di superficie e della metropolitana, presso gli accessi alle scuole e ai servizi sanitari e presso le aree dei mercati coperti.Torino bianca all’ImmacolataAnche Torino è bianca in questa giornata di festa dell’Immacolata. L’Arpa Piemonte ha lanciato per tempo l’allerta meteo di colore giallo, per preparare tutti i dispositivi di emergenza necessari.Su Torino la neve cade dalle ore 5 di questa mattina e continua a cadere copiosa anche in queste ore. Si prevede che sulla Mole Antonelliana possa nevicare fino alle prime ore del pomeriggio.Tuttavia, si stimano in alcune zone del Piemonte fino a 20 centimetri di neve a quote collinari, e 12 centimetri in pianura.Accumuli importanti previsti nell’Astigiano, nell’Alessandrino e nel Monferrato.Fredda la prossima notte, con temperature anche a -7°C.

