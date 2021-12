https://it.sputniknews.com/20211208/la-leggenda-del-calcio-brasiliano-pele-ricoverato-in-ospedale-per-trattamento-del-tumore-al-colon-14104360.html

La leggenda del calcio brasiliano Pelé ricoverato in ospedale per trattamento del tumore al colon

Il leggendario calciatore è in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, ha detto l'ospedale Albert Einstein di San Paolo. 08.12.2021, Sputnik Italia

La famosa stella del calcio brasiliano Pelé è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi al trattamento di un tumore al colon.Avendo annunciato questo sviluppo mercoledì, l'ospedale Albert Einstein di San Paolo ha anche rivelato che il leggendario calciatore è in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.Il male di Pelé è stato identificato a settembre, fanno notare i media locali, aggiungendo che il calciatore ha trascorso 30 giorni in ospedale in quella fase.

