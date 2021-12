https://it.sputniknews.com/20211208/la-cina-apprezza-il-miglioramento-delle-relazioni-tra-russia-e-stati-uniti-14101979.html

La Cina apprezza il miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin afferma che il Paese è lieto di vedere il miglioramento dei rapporti tra Russia e Stati Uniti. 08.12.2021, Sputnik Italia

La Cina è lieta di vedere il dialogo e il miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti, che hanno una significativa influenza internazionale e hanno un'importante responsabilità nel mantenere la pace e la sicurezza globali, ha detto mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in un briefing.Wenbin ha osservato che "ciò è vantaggioso per la pace e lo sviluppo globali e contribuisce anche agli sforzi congiunti della comunità internazionale per superare le sfide comuni".La conversazione tra Vladimir Putin e Joe Biden si è svolta martedì in videoconferenza a porte chiuse ed è durata circa due ore. Secondo l'aiutante del presidente della Federazione Russa Yuri Ushakov, durante la conversazione Biden ha illustrato le sanzioni che gli Stati Uniti e i suoi alleati sarebbero pronti ad applicare in caso di escalation al confine con l'Ucraina e Putin ha illustrato la linea distruttiva adottata da Kiev nello smontare gli accordi di Minsk. Inoltre, Biden ha sottolineato la presunta natura "minacciosa" del movimento delle truppe russe vicino ai confini ucraini, mentre Putin ha ribattuto che è la NATO a fare pericolosi tentativi di conquistare il territorio ucraino e aumentare la capacità militare vicino ai confini russi.

