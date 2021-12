https://it.sputniknews.com/20211208/in-usa-certificato-per-uso-civile-modello-di-elicottero-black-hawk-14106371.html

In Usa certificato per uso civile modello di elicottero Black Hawk

La Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso un nuovo tipo di certificazione di volo all'elicottero Black Hawk S-70M di progettazione militare... 08.12.2021, Sputnik Italia

Sikorsky è una filiale di Lockheed Martin. Si prevede che il nuovo tipo di certificazione della FAA, noto come certificato di aero-navigabilità speciale di categoria limitata, amplierà il mercato degli elicotteri militari consentendo agli operatori civili e commerciali statunitensi di acquistare elicotteri direttamente dal produttore per uso civile, afferma il comunicato. Sebbene questo tipo di certificazione della FAA non sia ampiamente riconosciuto al di fuori degli Stati Uniti, Lockheed Martin ha affermato che prevede di discutere con i regolatori dell'aviazione civile di altri Stati la prospettiva di autorizzare l'uso del suddetto velivolo per operazioni civili, ha aggiunto il comunicato.

